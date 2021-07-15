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Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года

Авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года - компания.

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Россия
ФАС одобрила сделку "Магнита" по покупке "Дикси"
О том, что "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited стало известно в конце мая
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