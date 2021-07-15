"Магнит" скорректирует стоимость покупки "Дикси" из-за предписания ФАС по сделке

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Магнит" планирует пересмотреть цену покупки "Дикси" у Mercury Retail Group Limited после решения ФАС об одобрении сделки при исключении из соглашения 142 магазинов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Магнита".

О том, что "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited стало известно в конце мая. Планировалось, что цена сделки составит 92,4 млрд рублей. В сделку входят магазины под брендами "Дикси" и "Мегамарт".

"Магазины в муниципалитетах с долей более 25% не войдут в периметр сделки. Требование единоразово снизить долю в 22 муниципалитетах до 35% также будет исполнено", - отметили в компании. Цена сделки будет "определенным образом скорректирована", добавили в "Магните".

"Магнит" всегда исходит из того, социально значимые товары должны быть доступны всем покупателям без исключения. Поэтому мы поддерживаем минимальные, а зачастую и нулевые наценки на отдельные товары в этих категориях. Мы готовы исполнить предписание ФАС в части ценообразования и дать дополнительные гарантии нашим покупателям в части доступности цен на полке", - добавили в компании.

Условия предписания ФАС

Ранее ФАС приняла решение удовлетворить ходатайство "Магнита" о покупке торговой сети "Дикси". Слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%. Таким образом, в 53 муниципалитетах 142 магазина "Диски" не будут объединены с торговой сетью "Магнит". В соответствии с предписанием ФАС в 22 муниципалитетах объединенная доля рынка "Магнита" и "Дикси" должна быть снижена в течение года (до 1 июля 2022 года) и не превышать 35%. Торговая сеть "Дикси" обязана обеспечить исполнение всех имеющихся договоров, действующих на момент заключения сделки.

"Магнит" также взял на себя дополнительные обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные товары в социально-значимых категориях (молоко, хлеб, мясо кур). Также программа лояльности "Магнит" для пенсионеров будет распространена на магазины "Диски" и "Мегамарт", участвующие в сделке.