"ВСМПО-Ависма" не принимала решений о принудительном выкупе акций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана - корпорация "ВСМПО-Ависма" сообщила об участившихся случаях давления на владельцев акций компании, связанных с выкупом ценных бумаг у миноритарных держателей. Таких решений предприятие не принимало, сообщили в пресс-службе корпорации в четверг.

"Как нам стало известно, неустановленные лица, используя схожие названия компаний, различные подписи и адреса, направляют акционерам корпорации письма, в том числе по "Почте России", содержащие недостоверную информацию. В данных письмах содержится информация о якобы изменении формы собственности корпорации и скором объявлении принудительного выкупа акций. ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" официально заявляет, что никаких решений о принудительном выкупе акций компанией не принималось", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что корпорация также не изменяла и не планирует изменять свою организационно-правовую форму и не предлагает акционерам передачу их акций третьим лицам на хранение. "Любые заявления, предложения, высказывания или корреспонденция на этот счет не соответствуют действительности. Корпорация обеспокоена участившимися случаями оказания давления на работников и пенсионеров компании и стремится оградить своих акционеров от действий злоумышленников. Призываем всех держателей акций, получивших подобные письма, сообщать на горячую линию службы безопасности "ВСМПО-Ависма" или обращаться в органы внутренних дел", - добавили в пресс-службе.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.