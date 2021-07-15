ФАС "выдала максимально строгое предписание" "Магниту" по сделке с "Дикси"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России "выдала максимально строгое предписание" "Магниту", одобрив сделку ретейлера с Mercury Retail Group Limited о покупке сети "Дикси", говорится в сообщении ведомства.

"Ведомство выдало максимально строгое предписание, <...> направленное на недопущение создания объединенной сети, занимающей доминирующее положение в стране. Компания обязуется <…> также установить нулевые торговые наценки на отдельные виды социально значимых товаров", - подчеркнули в ФАС.

По словам руководителя ФАС России Максима Шаскольского, в ходе рассмотрения сделки ведомство тщательно проанализировало возможные негативные последствия для рынка торговли продовольственными товарами. "Выданное предписание обязательно к исполнению и направлено на недопущение возникновения доминирующего положения объединенной торговой сети. Исполнение требований антимонопольного предписания обеспечит сохранение конкурентных и стабильных условий на рынке. Одним из условий согласования сделки стала готовность компании взять на себя обязательства по продаже в магазинах сети таких отдельных видов социально значимых товаров как молоко, хлеб и мясо кур в течение года без торговых наценок в принципе", - сказал Шаскольский, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

О решении ФАС

Ранее ФАС приняла решение удовлетворить ходатайство "Магнита" о покупке торговой сети "Дикси". Слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%. Таким образом, в 53 муниципалитетах 142 магазина "Диски" не будут объединены с торговой сетью "Магнит". В соответствии с предписанием ФАС в 22 муниципалитетах объединенная доля рынка "Магнита" и "Дикси" должна быть снижена в течение года (до 1 июля 2022 г.) и не превышать 35%. Торговая сеть "Дикси" обязана обеспечить исполнение всех имеющихся договоров, действующих на момент заключения сделки.

"Магнит" также взял на себя дополнительные обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные товары в социально-значимых категориях (молоко, хлеб, мясо кур). Также программа лояльности "Магнита" для пенсионеров будет распространена на магазины "Диски" и "Мегамарт", участвующие в сделке.