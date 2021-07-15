"Почта России" получила оптовую фармацевтическую лицензию

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Росздравнадзор выдал "Почте России" бессрочную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Росздравнадзор выдал АО "Почта России" бессрочную лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных препаратов. Теперь компания сможет использовать логистический центр во Внуково для складского хранения и обработки лекарственных средств, а также оказывать там услуги фулфилмента фармацевтическим маркетплейсам", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что со склада "Почта России" планирует доставлять лекарственные препараты в аптеки и медицинские учреждения, а также дистрибьюторам. "Почта" оборудовала фармацевтический склад в собственном логистическом центре во Внуково, чтобы получить лицензию. На складе есть зоны хранения с поддержанием температурных режимов от +2 до +25, холодильные и морозильные камеры, специальные системы вентиляции и кондиционирования, постоянная защита от насекомых и грызунов. Также компания включила в штат сотрудников с высшим фармацевтическим образованием.

"С оптовой лицензией мы можем предоставлять участникам фармацевтического рынка весь комплекс логистических сервисов и услуг. В ближайших планах - интеграция со всеми крупнейшими фармацевтическими маркетплейсами. Также мы планируем создавать лицензированные сортировочные центры для хранения и обработки лекарственных препаратов в каждом городе с населением свыше 500 000 человек. Разветвленная сеть таких центров позволит нам обеспечить быстрой доставкой лекарств все население страны", - отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции "Почта России" Алексей Скатин.

В мае 2021 года Росздравнадзор выдал "Почте России" разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами. Документ позволяет компании доставлять их курьерами и предоставлять услуги по доставке лекарственных препаратов фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам.