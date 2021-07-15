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Росприроднадзор составит экологический антирейтинг предприятий

Он будет опубликован в конце сентября

НИЖНЕКАМСК, 15 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор опубликует экологический антирейтинг предприятий страны к концу сентября. Об этом в четверг журналистам сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

"Да, мы опубликуем его [антирейтинг] в конце сентября и будем его обновлять постоянно. Мы считаем, что это должно стимулировать предприятия, которые туда попадают", - сказала Радионова.

Ранее Радионова в ходе экологической сессии на ПМЭФ заявляла, что Росприроднадзор готов публиковать в открытом доступе экологический антирейтинг компаний в противовес рейтингам ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление), которые составляются европейским рейтинговым агентством RAEX-Europe на основе оценивания экологичности, качества социальных условий и управления.

Теги
РоссияРадионова, Светлана Геннадьевна
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