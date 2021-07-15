Самарские власти ждут увеличения турпотока в регион на 14% в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Самарской области ожидают, что турпоток в регион в 2021 году увеличится до 1,5 млн человек, в 2020 году регион принял свыше 1,3 млн туристов. Об этом сообщил заместитель министра - руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в четверг.

"В 2020 году Самарская область в целом приняла 1,311 млн туристов - это почти на 6% больше, чем в 2019 году. И в 2021 году мы планируем выйти на планку в 1,5 млн туристов", - сказал Абдрашитов.

Он отметил, что следующая волна туристического кешбэка в регионе, по ожиданиям, будет более эффективной. При первой волне к программе кешбэка подключились 42 организации, на сегодняшний момент в программу входят 86 организаций региона. Замминистра уточнил, что благодаря программе ожидают увеличение туристического потока осенью.

На пресс-конференции, посвященной сотрудничеству Свердловской и Самарской областей в сфере развития внутреннего российского туризма, Абдрашитов сказал, что туристы из Свердловской области составляют порядка 3% от общего потока, регион входит в топ-10 по объему турпотока в Самарскую область. "Без сомнения, эта цифра в текущем году будет расти, и мы уже отмечаем рост туристического потока из Свердловской области", - сказал Абдрашитов.