Порядка 40 успешных французских стартапов презентуют осенью уральским бизнесменам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Порядка 40 успешных французских стартапов из разных сфер деятельности презентуют уральским бизнесменам осенью 2021 года в рамках проводимого перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции. Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг.

"Будет порядка 40 стартапов, которые представляют Французскую Республику. Французская сторона сама тщательно их отбирала, прорабатывала с ними взаимодействие, и нам был представлен список. Стартапы [работают] в машиностроении, архитектурном дизайне, изготовлении строительных смесей, агропромышленном комплексе, сфере биотехнологий и IT-технологий", - сказала он.

По словам Берг, изначально презентация проектов была запланирована рамках международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходила с 5 по 8 июля, однако мероприятие перенесли на осень из-за насыщенности выставки.

Мероприятие даст возможность французским стартаперам провести переговоры с уральскими бизнесменами и продемонстрируют возможности своих компаний для дальнейшего внедрения на предприятиях Свердловской области.

Договоренность о проведении перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции была достигнута в 2019 году между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В МИД России отмечали, что данный год призван обогатить российско-французские связи и способствовать лучшему укреплению взаимопонимания между народами, акцентировать многообразие культуры, традиций, географии России и Франции.