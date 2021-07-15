Песков заявил, что парк региональных самолетов в РФ нуждается в обновлении

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Парк региональных самолетов в РФ весьма стар и остро нуждается в обновлении во избежание катастроф, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикации СМИ, утверждающие, что половина авиационного парка находится в изношенном состоянии, что становится причиной авиакатастроф.

"Действительно, здесь, есть правда, Конечно, парк региональных авиакомпаний весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так", - сказал Песков. Представитель Кремля при этом уточнил, что специальная комиссия выясняет причины авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке.

6 июля потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту находились 28 человек, все они погибли.