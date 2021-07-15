Песков: Путин и Лукашенко обсуждали поддержку белорусской экономики в связи с санкциями

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге обсуждали вопросы поддержки белорусской экономики в связи с санкциями, план противодействия им разработают правительства. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, вопросы поддержки Белоруссии на фоне удушающих санкций фигурировали на повестке дня [переговоров Путина и Лукашенко]", - сказал представитель Кремля. По его словам, "даны поручения правительствам, которые работают в этом плане".

В среду пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что президенты РФ и Белоруссии поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Санкт-Петербурге 13 июля.