На Кубани туристы отменили более 50% бронирований

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Туристы отменили свыше 50% бронирований после введения новых правил заселения в Краснодарском крае. Об этом сообщил в четверг вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире телеканала "Москва-24".

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Горин добавил, что путешествия в Крым аннулируются в меньшем количестве из-за отсутствия необходимости предъявлять сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста.

С 1 июля на Кубани начали действовать ограничения по заселению гостей. В соответствии с постановлением губернатора региона с 1 июля гостиницы и отели Кубани заселяют гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, с 1 августа - только вакцинированных туристов. Тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. Предъявление ПЦР-тестов на детей в возрасте до шести лет не требуется.

30 июня требования смягчили. Гостиницы и отели Кубани также смогут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенной коронавирусной инфекции или сертификат из личного кабинета единого портала государственных и муниципальных услуг при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода. Для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.