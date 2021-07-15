Россияне рассказали, сколько тратят на продукты

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 60% россиян тратят на продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром университета "Синергия" с участием 5 тыс. человек в возрасте от 20 до 55 лет.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% - примерно треть. Еще 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета", - отметили аналитики.

На рост цен продуктов питания обратили внимание 96,3% респондентов. По их мнению, заметнее всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла. В меньшей степени россияне ощутили увеличение стоимости рыбы, сахара, зерновых и макаронных изделий.

"Участники опроса назвали факторы, которые могли способствовать росту инфляции в России. Речь идет об ослаблении курса рубля (так ответили 36,1%), накрутке цен в торговых сетях (31%), ориентации производителей на экспорт товаров в ущерб внутреннему потребителю (26,3%) и высоких инфляционных ожиданиях населения (6,6%)", - отметили аналитики.

По мнению опрошенных, ответственность за рост цен в первую очередь несут спекулянты (32,8%) и торговые сети (26,3%). 77,1% респондентов ожидают роста продуктовых цен в ближайшем месяце. 21,5% полагают, что инфляция в России останется на текущем уровне. Еще 1,4% верят в скорое снижение ценников в магазинах.

"Для стабилизации ситуации с продуктовыми ценами 25,8% респондентов предложили повысить заработную плату на уровень инфляции, а 24,9% - активнее бороться со спекулянтами. 20,2% участников опроса высказались за госрегулирование цен. В качестве других мер по снижению инфляции граждане упомянули ограничение монополий (19,2%), снижение налогов (6,1%) и корректировку процентной ставки (3,8%)", - указали аналитики.