Кабмин направляет более 200 млрд рублей на единовременные выплаты на школьников

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство РФ сегодня направит более 200 млрд рублей на единовременные выплаты в 10 тыс. рублей на всех школьников, сообщил на заседании кабинета министров в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 млрд рублей на единовременную выплату 10 тыс. рублей на всех школьников от шести до 18 лет, включая будущих первоклашек", - сказал председатель правительства. По его словам, "такую выплату получат и ребята с ограничением по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают учиться".