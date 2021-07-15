Единороссы поставят задачу разработки отдельного закона о госзакупках для соцучреждений

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" рассмотрит вопрос о разработке отдельного закона о госзакупках для социальных учреждений, сообщил в четверг первый замруководителя фракции единороссов в нижней палате парламента Андрей Исаев.

"Мы все с вами понимаем, что закон о госзакупках сыграл важную положительную роль в борьбе с коррупцией, но, к сожалению, издержки от него в работе социальных организаций очень существенные и значимые. Услуги поставляются несвоевременно, некачественно, а по принципу более дешевой цены. Наверное, одна из задач, которую мы должны для себя сформулировать, - создать отдельный закон по закупкам для социальных организаций и учреждений. Думаю, что это бы было совершенно справедливо", - сказал Исаев, выступая на стратегической сессии по обсуждению предложений в народную программу партии "Единая Россия" по поддержке инвалидов и членов их семей.

Ранее на сессии уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в аппарат омбудсмена поступает "огромное число" обращений родителей детей-инвалидов, которые жалуются на невозможность получения технических средств реабилитации из-за несовершенства закупочных процедур.