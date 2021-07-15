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Пандемия COVID-19

Посещаемость в торговых центрах Москвы в начале июля уменьшилась на 16%

При этом по итогам первого полугодия 2021 года в Москве было введено только два торговых центра районного формата, до конца года будет введено еще несколько крупных и средних торговых центров

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Посещаемость в торговых центрах Москвы на фоне пандемии в начале июля 2021 года упала на 16%, в сравнении с аналогичным периодом докризисного 2019 года. Об этом ТАСС сообщила в четверг директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина.

"Минус 16% падение посещаемости в торговых центрах Москвы в начале июля, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - сказала она.

Риск серьезного влияния третьей волны пандемии на рынок торговой недвижимости высокий, отмечают в компании. При этом по итогам первого полугодия 2021 года в Москве было введено только два торговых центра районного формата, до конца года будет введено еще несколько крупных и средних торговых центров, сообщила Жилкина.

Согласно аналитическому отчету Marketbeat Lite, подготовленному аналитиками консалтинговой компании Cushman & Wakefield по итогам второго квартала 2021 года, посещаемость торговых центров Москвы в мае-июне 2021 года была ниже показателей докризисного 2019 года в среднем на 10%.

Теги
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