Большинство представителей бизнеса в России ожидают новый локдаун

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Локдауна ожидают более половины представителей бизнеса в России. Об этом сообщается в четверг в исследовании IT-компании Oprosso среди 1 500 респондентов из пяти крупнейших городов России (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань), работающих в розничных предприятиях, сфере услуг, финансовом секторе, а также среди малых предприятий в период 5-11 июля.

По данным аналитики, 51,5% представителей бизнеса ожидают введения повторного локдауна, при этом к объявлению такой меры подготовлены 62,3% опрошенных. Кроме того, 51% респондентов уже перевели 30 и более процентов сотрудников на удаленную работу. Респонденты отметили, что в этом им существенно помог опыт весеннего локдауна в прошлом году. Более того, 81% опрошенных подчеркнули, что их IT-системы полностью готовы к полноценной удаленной работе. Среди того, что не готово к удаленной работе, респонденты отмечали производство, розничные продажи и некоторых сотрудников.

Такие показатели не удивительны: 48% опрошенных подтвердили, что часть их сотрудников оставались на удаленной работе и после снятия ограничений для бизнеса. Лишь 18% респондентов утверждают, что их предприятие не сможет работать удаленно, не уходя в "минус". При этом 28% смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев, 23,5% - бессрочно, а 21% - всего несколько недель. Еще 9% респондентов утверждают, что их бизнес сможет продержаться на дистанционной работе около полугода.

Из рисков, сопряженных с возможными ограничениями, предприниматели отметили падение спроса, потерю лояльных клиентов и сокращение персонала. Но представители бизнеса готовы на превентивные меры: 73% положительно настроены к вакцинации своих сотрудников, 52% рассматривают материальное стимулирование как важный инструмент повышения числа вакцинированных в компании. Более того, у 42% опрошенных уже есть материальные меры поддержки для вакцинированных сотрудников.