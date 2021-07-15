Кабмин выделит Красноярскому краю свыше 2 млрд рублей на закупку электротранспорта

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направит Красноярскому краю свыше 2 млрд рублей для снижения вредных выбросов в атмосферу. На эти деньги планируется закупить современные электрические троллейбусы и трамваи российского производства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг.

"Выделим Красноярскому краю более 2 млрд рублей на реализацию мероприятий проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология", чтобы снизить вредные автомобильные выбросы в атмосферу", - сказал он.

Средства пойдут на закупку современного экологичного электротранспорта - 50 троллейбусов и 25 трамваев российского производства, указал премьер. "У нас сейчас есть хорошие модели. Видел ряд из них на предприятиях в ходе поездок по регионам", - поделился Мишустин.