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Кабмин выделит Красноярскому краю свыше 2 млрд рублей на закупку электротранспорта

Средства пойдут на закупку 50 троллейбусов и 25 трамваев

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направит Красноярскому краю свыше 2 млрд рублей для снижения вредных выбросов в атмосферу. На эти деньги планируется закупить современные электрические троллейбусы и трамваи российского производства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг.

"Выделим Красноярскому краю более 2 млрд рублей на реализацию мероприятий проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология", чтобы снизить вредные автомобильные выбросы в атмосферу", - сказал он.

Средства пойдут на закупку современного экологичного электротранспорта - 50 троллейбусов и 25 трамваев российского производства, указал премьер. "У нас сейчас есть хорошие модели. Видел ряд из них на предприятиях в ходе поездок по регионам", - поделился Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКрасноярский край
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