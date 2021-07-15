Единороссы пропишут в законе о занятости нормы о помощи в трудоустройстве инвалидов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме намерены прописать нормы о помощи в трудоустройстве инвалидов в новом тексте закона о занятости, работать над документом будет Дума восьмого созыва. Об этом сообщил первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев в ходе стратегической сессии "Повышение качества жизни инвалидов - приоритет народной программы "Единой России".

"Отдельная тема - поддержка предприятий, общероссийских организаций инвалидов. Она недостаточна. Компенсационные выплаты, которые они получают, существенно отстают от реальной инфляции", - отметил Исаев, подчеркнув, что вопрос "надо решать".

По его словам, партия уделит особое внимание этой теме, поскольку она является одной из приоритетных для единороссов. "Наша задача - создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, <...> в общественной и политической жизни", - подчеркнул Исаев.

Он напомнил, что депутаты намерены составить новую редакцию закона о занятости, так как действующий документ нуждается в переработке. "Ныне действующему закону 30 лет, в него внесено более 50 изменений. Он уже напоминает лоскутное одеяло. Мы договорились, что, наверное, будет правильным написать новый закон о занятости, который будет соответствовать современным стандартам", - заключил Исаев.