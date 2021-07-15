"Магнит" может закрыть несколько магазинов из-за предписания ФАС по сделке с "Дикси"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Магнит" не исключает закрытия ряда магазинов в регионах после сделки с "Дикси" для выполнения предписания ФАС. Требование ведомства о соблюдении "Магнитом" доли рынка в размере 25% в отдельных муниципальных образованиях не коснется Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении ретейлера.

"Согласно предписанию ФАС, компании также необходимо разово в срок до 1 июля 2022 года снизить долю рынка до 35% в 22 муниципалитетах. Потенциально это может повлечь за собой закрытие ограниченного количества магазинов в соответствующих регионах. Компания проведет детальный анализ операционных и финансовых показателей каждого отдельного магазина с целью возможной корректировки действующей сети "Магнит" или приобретенных магазинов под брендом "Дикси", - отметили в компании.

Ретейлер не ожидает существенных изменений своих рыночных позиций, результатов финансовой деятельности и планов по открытию магазинов в 2021 году и далее.

Ранее ФАС приняла решение удовлетворить ходатайство "Магнита" о покупке торговой сети "Дикси". В соответствии с соглашением, "Магнит" приобретает холдинговую компанию группы компаний, управляющую магазинами у дома под брендом "Дикси" и суперсторами под брендом "Мегамарт" в трех федеральных округах. В рамках сделки "Магнит" также приобретает распределительные центры и автопарк. Общее количество магазинов в периметре сделки составит около 2,5 тыс. объектов.

Слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%. Таким образом, в 53 муниципалитетах 142 магазина "Диски" не будут объединены с торговой сетью "Магнит". Указанные магазины, пояснили в "Магните", расположены в небольших муниципальных образованиях Северо-Западного и Центрального регионов. "Магазины, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, не являются предметом для ограничений, что полностью сохраняет стратегическое обоснование сделки", - отметил ретейлер.

Цены на товары

"Магнит" также взял на себя дополнительные обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные товары в социально значимых категориях (молоко, хлеб, мясо кур). Также программа лояльности "Магнита" для пенсионеров будет распространена на магазины "Диски" и "Мегамарт", участвующие в сделке.

"Учитывая масштаб сделки и ее влияние на объединенную долю рынка, компания выступила с инициативой и взяла на себя дополнительные обязательства по сохранению определенной наценки на конкретные SKU категории фреш из перечня социально значимых категорий товаров. В течение одного года с момента завершения сделки "Магнит" сохранит среднеквартальную нулевую торговую наценку на одну товарную единицу низкого ценового сегмента в каждой из следующих категорий товаров: молоко, хлеб и мясо кур. Это обязательство распространяется на всю сеть магазинов "Магнит". Ценовая политика "Магнита" предполагает минимальную торговую наценку на определенные социально значимые товары низкого ценового сегмента, что соответствует вышеуказанным дополнительным обязательствам", - отметили в компании.

"Устойчивое финансовое положение компании, рост рентабельности и потенциальный синергетический эффект в категорийном менеджменте, объединенных закупках и других бизнес-процессах позволяют сохранить краткосрочные и долгосрочные операционные и финансовые прогнозы, в том числе по постепенному повышению доходности, без изменений", - заключил ретейлер.