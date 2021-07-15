За первое полугодие на Хайнане зарегистрировали 191 тыс. новых субъектов рынка

ХАЙКОУ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Порядка 191 тыс. новых субъектов рынка было зарегистрировано с января по июнь этого года в южной китайской провинции Хайнань. Такие данные публикует газета "Хайнань жибао".

Рост соответствующего показателя составил 69,23% по сравнению с тем, который был зафиксирован в первой половине 2020 года. Порядка 60,33% от всех новых субъектов рынка, зарегистрированных в провинции с января по июнь, составили предприятия.

В общей сложности с момента принятия в июне 2020 года программы построения в провинции свободного торгового порта на Хайнане было зарегистрировано 428 тыс. новых субъектов рынка - рост в годовом выражении составил 52,31%. Из них 200 тыс. - это предприятия. Таким образом, на конец июня этого года, согласно официальным данным, на Хайнане в общей сложности насчитывалось более 1,34 млн субъектов рынка.

Согласно данным местных властей, большинство новых субъектов рынка в провинции заняты в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, передача информации, программное обеспечение и услуги в области информационных технологий, а также бизнес-услуги.

Программа построения порта свободной торговли на Хайнане предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.