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Представитель президента РФ считает невозможным эффективное использование ВИЭ в Арктике

Руслан Эдельгериев отметил, что Россия продвигает в Арктической зоне другие безуглеродные источники энергии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Процесс энергетического перехода навязывает возобновляемые источники энергии (ВИЭ), однако их эффективное использование невозможно в удаленных регионах России, в частности, в Арктике. Такое мнение высказал советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев на конференции "Устойчивое развитие: климат будущего".

"Безусловно, если мы будем связывать это [энергопереход] со снижением выбросов в атмосферу, за этим последует и качество [жизни]. Другое дело, как быстро этот переход будет осуществляться. Другое дело, надо брать во внимание, какие источники энергии будем использовать в удаленных регионах. Я тут вижу просто навязывание возобновляемых источников энергии. Но надо понимать, что в удаленной части России, северная особенно, Арктическая зона, невозможно там эффективно использовать возобновляемые источники энергии", - сказал он.

Эдельгериев отметил, что Россия продвигает в Арктической зоне другие безуглеродные источники энергии: водород, атомную энергетику четвертого поколения.

"Снижение выбросов, безусловно, будет благоприятно сказываться в общем на благополучии населения. В первую очередь на здоровье", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

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