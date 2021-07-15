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Первые прямые рейсы запустили из Ростова-на-Дону в Болгарию

Перелеты в Варну будут выполняться еженедельно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" запустила первые прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Варну (Болгария). Перелеты будут выполняться еженедельно, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Платов.

"Авиакомпания "Азимут" с 14 июля 2021 года запустила полетную программу из Ростова-на-Дону в Варну (Болгария). Это новое направление в маршрутной сети Платова", - говорится в сообщении.

Перелеты Ростов-на-Дону - Варна - Ростов-на-Дону запланированы по средам. Вылет из Платова в 09:30, прилет в аэропорт Варны в 12:05. Обратно самолет отправляется в 13:05, в 15:10 садится в аэропорту Платов.

Варна - город-курорт на берегу Черного моря со средиземноморским климатом и песчаными пляжами. В 18 км к северу от Варны находятся Золотые пески - знаменитый курорт на территории болгарского национального парка.

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