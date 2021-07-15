В Казахстане зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована в Казахстане, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета", - следует из сообщения фонда.

В феврале 2021 года Казахстан зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V" и организовал ее выпуск Карагандинским фармацевтическим комплексом при поддержке технологического трансфера со стороны РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Вакцина "Спутник лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.