РЖД и платформа GenerationS объявили о старте конкурса инноваций в транспортной сфере

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Платформа по развитию корпоративных инноваций GenerationS и Акселератор ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) запустили программу по поиску инновационных решений в области транспортной логистики. Лучшие проекты будут внедрены на базе РЖД, сообщила в четверг пресс-служба GenerationS.

"Акселератор поможет стартапам получить ускоренный доступ к функциональным заказчикам, отраслевую экспертизу, возможность провести испытания и стать поставщиком компании. <…> Принять участие в отборе смогут стартапы из России, СНГ и стран дальнего зарубежья. Сбор заявок продлится до 1 сентября", - говорится в сообщении.

В отборе могут принять участие компании, разрабатывающие решения в сфере транспортной, складской, информационной и сервисной логистики. Ожидается, что конкурсные проекты помогут создать новые инструменты оптимизации цепей поставок, а также ускорят цифровизацию процессов приема и транспортировки грузов, ремонта объектов инфраструктуры и будут способствовать развитию технологий цифровых двойников.

В 2021 году партнерами акселератора стали ведущие транспортно-логистические компании: ООО "Газпромтранс", ПАО "Почта России", ООО "Первая экспедиционная компания", Группа компаний "Новотранс", DPD в России, а также промышленные предприятия ПАО "Северсталь" и ПАО "Кировский завод". Поддержку финалистам акселератора также окажет Moscow Seed Fund, московский фонд развития венчурного инвестирования.

"Ежегодные акселерационные программы уже стали хорошей традицией для ОАО "РЖД", они позволяют расширить границы сотрудничества с инновационной экосистемой России, увеличить пул активных проектов для продолжения дальнейшей взаимовыгодной работы. По итогам прошедших акселерационных программ нами проводится сопровождение одиннадцати пилотных проектов. В текущем году для поиска решений по направлению "Логистика" мы сформировали широкий технологический фокус и рассчитываем, что наша программа вызовет интерес российских и зарубежных стартап-команд", - приводятся в сообщении слова Романа Кошелева, руководителя Корпоративного акселератора РЖД.

Директор корпоративного акселератора GenerationS Екатерина Петрова в свою очередь отметила важность развития инноваций в логистике - приоритетной сфере для многих компаний. "Мы видим, что такой спрос рождает большое число предложений как со стороны начинающих стартапов, так и более зрелых. Для любой компании, а тем более лидера в своем секторе, необходимо постоянное совершенство и укрепление своих позиций на рынке. А достигнуть таких результатов сегодня без помощи инноваций практически невозможно. Отобранные проекты смогут не только оптимизировать существующие процессы в ОАО "РЖД", задать новый вектор развития компании, но и внести вклад в цифровую трансформацию", - заключила она.