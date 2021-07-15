ОАК поставит компаниям 30 самолетов SSJ-100 в 2021 году

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в этом году поставит еще 30 самолетов SSJ 100, к концу года будет эксплуатироваться более 180 этих машин, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас сейчас на крыле 155 самолетов эксплуатируется, 30 самолетов мы поставим еще в течение этого года. Итого к концу года будут больше 180 самолетов летать", - сказал Слюсарь.

По его словам, SSJ 100 становится основным самолетом для региональной авиации РФ, а проблемы с запчастями для него удалось решить.