В Анапе создадут национальное агентство по продвижению российского вина за рубежом

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Власти Анапы подписали соглашение о создании на базе строящегося в регионе центра энологического туризма национального агентства по системному продвижению российской винодельческой продукции на внутренних и зарубежных рынках, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии в четверг. Подписи под документов поставили мэр Анапы Василий Швец и управляющий акционер ООО "Группа компаний Ариант" Александр Кретов.

В энологическом центре туристы смогут наблюдать за основными этапами переработки винограда, увидеть процессы приготовления вина, посетить современный дегустационный зал, гастрономический ресторан и мини-парк.

"Подписание документа состоялось в поселке Виноградном, где "Ариант" строит Центр энологического туризма. На его базе планируется создать Национальное агентство маркетинга российского вина ("НАМ Российского вина!"). Оно станет инструментом системного продвижения винодельческой продукции, произведенной из выращенного в России винограда на внутренний потребительский рынок и рынки иностранных государств", - говорится в сообщении мэрии.

По данным пресс-службы, работа будет направлена на формирование единого бренда российского вина, признание России в качестве винодельческой страны мирового значения и реализацию экспортного потенциала в части отечественной винодельческой продукции.

"Сегодняшнее событие станет еще одним серьезным шагом в реализации стратегии губернатора Краснодарского края по развитию виноградарской отрасли региона, а также популяризации российского вина. Особенность этой декларации в том, что к ней будут присоединяться другие участники рынка, заинтересованные в продвижении качественной отечественной винодельческой продукции", - приводит пресс-служба слова мэра Анапы.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, доля в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В регионе более 20 сельхозпроизводителей имеют лицензию на производство и розничную продажу алкоголя.