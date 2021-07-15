ОАК будет производить ежегодно по 36 самолетов МС-21

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) будет ежегодно производить по 36 самолетов МС-21 к 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас сейчас одна из основных задач, это и технологическая задача, - доведение уровня производства к 2025 году до 36 самолетов, а дальше, за два года, мы должны выйти на уровень 72 [машины]", - сказал он.

На данный момент самолет совершил более 500 испытательных полетов, добавил Слюсарь.

"По МС-21. Более 500 полетов сделано, интенсивность программы испытаний - и летных, и стендовых - идет. Крыло из отечественных композиционных материалов недавно прошло одно из ключевых испытаний", - отметил он.

По словам Слюсаря, вместимость российского рынка узкофюзеляжных магистральных самолетов в ближайшие девять лет составит около 600 самолетов в год и ОАК рассчитывает занять значительную часть внутреннего рынка.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, а первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года. Самолет с двигателями PW140 уже проходит сертификационные испытания.