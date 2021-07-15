Кабмин утвердил правила предоставления инфраструктурных кредитов регионам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство окончательно утвердило правила предоставления инфраструктурных кредитов регионам. К реализации своих проектов готовы уже восемь субъектов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"Правительство окончательно утвердило механизм и правила распределения бюджетных кредитов. Это знаковое событие. <…> К сегодняшней дате восемь регионов полностью отработали все проекты и готовы их начинать. Сегодня у нас начинается старт большой программы. Более 1 трлн рублей пойдет в инфраструктуру", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, созданная на средства бюджетных кредитов инфраструктура привлечет еще более 1 трлн рублей внебюджетных средств. "Это значит, что люди быстрее получат дороги, обновят инженерные коммуникации, быстрее получат дома по аварийному и ветхому жилью. Больше будет построено жилья, рабочих мест, туристической инфраструктуры и всего, что нужно для развития регионов", - пояснил Хуснуллин.

В четверг на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддержка инфраструктурных проектов даст дополнительный импульс экономикам регионов. По его словам, порядка 500 млрд рублей регионы получат за счет бюджетных кредитов, которые будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше трех процентов. Также в течение четырех лет будет привлечено 150 млрд рублей за счет инфраструктурных облигаций.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.