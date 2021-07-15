"Автоваз" возобновил производство Lada Largus и Lada XRay спустя сутки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Автоваз" возобновил выпуск автомобилей на производственной линии, на которой собираются Lada Largus, Lada Xray, а также Renault Logan и Renault Sandero, сообщили в пресс-службе компании.

"Запустили, как и планировали", - говорится в сообщении.

В среду сообщалось, что "Автоваз" на один день приостановит производство на первой линии из-за недопоставок электронных компонентов компанией "Bosch Самара".

За последние месяцы компания уже несколько раз останавливала выпуск некоторых моделей из-за проблем с поставками электронных комплектующих. "Автоваз" прогнозирует продление глобального дефицита на рынке электронных компонентов до 2022 года.

Рынок автокомпонентов

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает текущим летом снижения объемов продаж в России большинства автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем.