Эксперты: углеродный налог ЕС приведет к неравной конкуренции с компаниями Европы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Проект углеродного регулирования ЕС может привести к рыночному дисбалансу и неравной конкуренции с производителями из Европы, сообщили журналистам в ассоциации "Русская сталь" (объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России).

"Представленный проект регламента ЕС влечет существенные риски для глобальной экономики, и черной металлургии в частности. Так, включение металлургического сектора в охват пограничного углеродного регулирования ЕС может оказать существенное негативное влияние на развитие отрасли. Текущий проект Еврокомиссии избирательно подходит к выбору товаров в рамках отраслей, включаемых в охват нового сбора, в том числе в металлургии. Считаем, что такой подход не проходит тест на соответствие декларируемым климатическим целям ЕС и может привести к существенному рыночному дисбалансу, порождая неравные условия конкуренции с европейскими производителями", - считают в ассоциации.

При этом оценить все потенциальные эффекты от введения ЕС пограничного углеродного регулирования пока нельзя, поскольку детали расчета пошлин еще только предстоит разработать, отмечает "Русская сталь".

"Однако уже сейчас очевидно, что проведение расчетов по сложной европейской методологии и обязательная внешняя верификация выбросов может стать серьезным административным барьером для поставок в ЕС", - обеспокоены российские металлурги.

"Русская сталь" также просит правительство РФ оперативно начать переговоры по защите интересов отечественных экспортеров в связи с планируемым углеродным регулированием ЕС.

Ассоциация считает высокой вероятность того, что после принятия мер торговые партнеры ЕС инициируют процедуру разрешения споров ВТО в целях отмены регулирования. Однако процедура рассмотрения споров в ВТО обычно занимает более двух лет, а выигрыш в споре "не создает права требовать возмещения потерь, понесенных бизнесом".

"Даже в случае победы в споре и отмены углеродного сбора, бизнес понесет невосполнимы потери и, что самое важное, утратит позиции на высоконкурентном рынке, восстановить которые полностью будет невозможно даже в долгосрочной перспективе", - заключили в "Русской стали".

Об углеродном налоге ЕС

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, Еврокомиссия предложила ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 год будет действовать переходный период, в ходе которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.

В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных ЕК мер по трансграничному углеродному регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России в ЕС в $7,6 млрд.