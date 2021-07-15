Пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга вырос на 85% за первое полугодие 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург) вырос на 85% за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом он не достиг допандемийных показателей, сообщили в четверг в пресс-службе Кольцово.

"В первом полугодии пассажиропоток аэропорта составил 2,420 млн пассажиров, что на 16% меньше, чем в аналогичном периоде допандемийного 2019 года. При этом показатель на 85% выше, чем пассажиропоток в первом полугодии 2020 года. Большая часть пассажиров, 2,209 млн человек, перевезена на рейсах внутри России", - отмечается в сообщении.

Основной тенденцией прошедшего полугодия стал рост пассажиропотока на межрегиональных рейсах и сокращение объемов перевозок в Москву и за рубеж по сравнению с допандемийным периодом. Так, пассажиропоток на международных линиях снизился на 77% по сравнению с январем - июнем 2019 года, межрегиональные перевозки по маршрутам, минующим Москву, показали рост на 40%. "Главным фактором столь существенного роста объемов перевозок на прямых межрегиональных направлениях стало активное развитие маршрутной сети одного из базовых перевозчиков Кольцово - авиакомпании Red Wings - при поддержке правительства Свердловской области", - отметили в пресс-службе.

Пятерку самых популярных направлений для перелетов внутри России составили Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь. На международных линиях самыми востребованными стали Анталья, Ереван, Ош, Ларнака и Душанбе. Всего в первом полугодии рейсы из Кольцово выполняли 35 авиакомпаний по 104 направлениям маршрутной сети, включая регулярные рейсы по 57 направлениям внутри России и 10 - в дальнее и ближнее зарубежье.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, управляется УК "Аэропорты регионов". С 1998 года является членом Международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).