"Газпром экспорт" разочарован решением суда ЕС об ограничении мощности OPAL на 50%

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Решение Европейского суда юстиции, поддержавшего позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода OPAL, создает искусственные преграды для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему (ГТС) Европы. Об этом сообщили журналистам в "Газпром экспорте".

"Хотя компании группы "Газпром" и не были стороной процесса, мы внимательно следили за ходом разбирательства и разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы", - сказали в компании.

Ранее днем сообщалось, что суд ЕС поддержал требование Польши ограничить мощность газопровода OPAL на 50%, отклонив апелляцию Германии. OPAL соединяет газопровод "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Требования третьего энергопакета

Согласно требованиям третьего энергопакета ЕС, объекты энергетической инфраструктуры государств Евросоюза должны быть независимы от компаний - производителей электроэнергии или энергоресурсов. Применительно к газопроводу OPAL это выразилось в требовании резервирования до 50% мощностей газопровода для прокачки газа от "альтернативных поставщиков", что физически невозможно, поскольку данное трубопроводное ответвление получает газ только по "Северному потоку".

После многолетнего изучения этой проблемы Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL. Компания могла на исключительных правах бронировать 50% мощностей трубы и получить через аукционы с третьими сторонами остальные 50% транзитной мощности. Однако в начале сентября 2019 года Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года и постановил, что российский холдинг вновь может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода.

В октябре 2019 года Германия подала апелляцию на это решение, до завершения рассмотрения которой решение Еврокомиссии об использовании OPAL на 100% оставалось в силе.