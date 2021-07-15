Бюджет Ставрополья увеличился на 8 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Парламент Ставрополья на заседании в четверг утвердил увеличение краевого бюджета на 8 млрд рублей. Рост обусловлен поступлениями из федерального бюджета, увеличением налоговых и неналоговых поступлений, сообщила зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

"Законопроектом предлагается уточнить основные параметры бюджета по доходам на 8 млрд рублей, по расходам на 8 млрд рублей. Изменение доходов предлагается осуществить за счет увеличения плановых поступлений налоговых и неналоговых доходов на сумму 3,3 млрд рублей и на 4,9 млрд рублей за счет средств федерального бюджета. В основном все средства федерального бюджета носят целевой характер", - сказала она на заседании.

По словам Калинченко, в крае отмечается рост собственных налоговых и неналоговых доходов. "На сегодняшний день по отчету об исполнении бюджета за полугодие позитивный прогноз, по сравнению с 2020 годом прирост составляет более чем на 20%, мало того, мы уже выходим по прогнозу выше уровня 2019 года, то есть можно говорить о восстановлении экономики", - отметила она.

Депутаты в ходе голосования поддержали предлагаемые изменения. Наиболее значимые изменения расходной части бюджета Ставрополья носят социальный характер. 88% предлагаемых корректировок в сторону увеличения приходятся на соцподдержку граждан, развитие образования, здравоохранения, транспортной системы, жилищно-коммунального хозяйства.

1,3 млрд направят на выплату врачам, заразившимся коронавирусом при исполнении профессионального долга, на льготное обеспечение граждан лекарствами дополнительно направят 170 млн рублей. На антитеррористическую защиту школ направят 180 млн рублей, 116 млн рублей дополнительно выделят на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и так далее.

В результате изменений доходы бюджета Ставрополья утверждены в сумме более 142,8 млрд рублей, расходы - 148,2 млрд рублей. Объем государственного долга при этом не изменяется.