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В работе Spotify произошел сбой

Больше всего жалоб на работу сервиса поступает от пользователей из Великобритании, Германии, Нидерландов, Польши и США

ТАСС, 15 июля. Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается в четверг на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на работу сервиса поступает от пользователей из Великобритании, Германии, Нидерландов, Польши и США. Менее активно отчеты о неполадках фиксируются во Франции и Чехии.

По данным сервиса, у 92% сообщивших о неполадках британских пользователей имеются проблемы с воспроизведением музыки, 4% не могут войти в свою учетную запись. Схожие показатели отмечаются в Соединенных Штатах и Нидерландах.

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