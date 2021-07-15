В городе Санья продемонстрировали работающую с помощью 5G систему телемедицины

САНЬЯ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Китайские врачи продемонстрировали в городе Санья в провинции Хайнань систему телемедицины, работающую с помощью сетей 5G. Как сообщила газета "Санья жибао", данная технология позволяет медикам проводить удаленную диагностику и дистанционное обучение, а также в онлайн-режиме участвовать в хирургических операциях.

Система оборудована лазерными дисплеями высокой четкости. Они в реальном времени транслируют по связи 5G изображение клинических патологий. Благодаря данной технологии медики из Хайнаньской больницы в Санья смогли провести консультации с коллегами из Первого медицинского центра в Пекине. Расстояние между этими медицинскими учреждениями превышает 3 тыс. км. Как утверждает издание, ранее подобные демонстрации в мире не проводились.

Охват цветовой гаммы видеотерминала, используемого в Хайнаньской больнице, более чем в два раза превышает аналогичный показатель современных жидкокристаллических терминалов, а его цветовая насыщенность - в три раза. Такие дисплеи четко демонстрируют динамические изображения во время хирургических исследований и операций. На них отчетливо видны пораженные ткани и микрососуды.

Китайские эксперты считают, что технологии, лежащие в основе применяемой на Хайнане системы телемедицины, могут быть использованы также в военной сфере, научных исследованиях, культуре, образовании и других областях.

Администрация Хайнаня последовательно формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.