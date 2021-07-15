В Россию ввезли первую партию импортного сахара без пошлины

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В Россию ввезли 37,4 тыс. тонн импортного сахара, который не будет облагаться пошлиной. Всего в рамках квоты на беспошлинный ввоз в страну поступит 350 тыс. тонн белого сахара, пишет "Российская газета" со ссылкой на Минсельхоз.

"В совокупности с другими мерами поддержки и регулирования сахарной отрасли квота на беспошлинный импорт способствует увеличению предложения сахара на внутреннем рынке и обеспечению промышленных потребителей необходимым сырьем", - пояснили в министерстве.

По данным издания, основные поставщики белого сахара - Алжир, Марокко, ОАЭ, Бразилия и Германия.

Беспошлинный ввоз открыт с 15 мая по 30 сентября 2021 года. Ранее импортная пошлина на сахар из стран, не входящих в ЕАЭС, составляла $340 за тонну.