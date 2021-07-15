Россельхознадзор обнаружил незаконную схему ввода в оборот 241 тонны сливочного масла

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с помощью системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" обнаружил незаконную схему ввода в оборот 241 тонны сливочного масла. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Аналитической группой Россельхознадзора с помощью системы "Меркурий" выявлена незаконная схема ввода в оборот через крупную торговую сеть молочной продукции неизвестного происхождения. Информация обо всех причастных к этому будет отправлена Россельхознадзором в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.

В частности, при мониторинге документов в информационной системе было обнаружено, что в десятки магазинов крупного ретейлера, расположенные в Московской, Рязанской и Владимирской областях, систематически поступали партии сливочного масла неизвестного происхождения. Всего за текущий год в торговые точки была отгружена 241 тонна такой продукции, из которой 238 тонн было ввезено поставщиками из Свердловской области. Как отметили в ведомстве, в незаконной схеме задействовано большое количество организаций, так, например, одна из них - индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в городе Екатеринбурге, который, судя по документам, выработал 35 тонн сливочного масла из 60 кг молока при необходимых 710-720 тоннах.

Затем данная продукция через несколько компаний-посредников была отправлена в магазины в Московской, Рязанской и Владимирской областях. При этом в процессе перемещения между посредниками без изменения объема сливочное масло 72,5% жирности, согласно документам, превратилось в масло 82,5% жирности.

Кроме того, производством крупных объемов сливочного масла из нескольких килограммов молока занимаются предприниматели из Оренбургской и Московской областей. "Все они, действуя по аналогичной схеме, отправляют потенциально небезопасную и некачественную молочную продукцию в одну и ту же торговую сеть с большим количеством розничных магазинов", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор продолжит проводить расследования и вычислять недобросовестных предпринимателей с помощью разработанных информационных ресурсов и будет взаимодействовать с правоохранительными органами для прекращения их незаконной деятельности. При этом Россельхознадзор привлек внимание торговых сетей к тому, что поступление в них продукции животного происхождения легко проверяется и отслеживается с помощью ФГИС "Меркурий".