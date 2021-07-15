Омская область за счет допфинансирования отремонтирует в 2021 году на 26% больше дорог

ОМСК, 15 июля. /ТАСС/. Омская область получила из федерального бюджета на ремонт дорог дополнительные 800 млн рублей. Как сообщила в четверг пресс-служба правительства региона, средства будут направлены на приведение в нормативное состояние 18 трасс протяженностью около 56 км, что позволит более чем на 26% увеличить общее количество отремонтированных дорог.

"В течение недели мы <…> оценили, где в большей степени необходимо ремонтировать дороги, где они сегодня наиболее разрушены. В итоге у нас получился перечень из 18 автомобильных дорог на общую сумму примерно 800 млн рублей. Это порядка 56 км дорог, которые мы планируем отремонтировать", - цитирует пресс-служба министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антона Заева.

Ранее Заев рассказал журналистам, что в 2021 году на ремонт автодорог будет направлено 5,82 млрд рублей. На эти средства будут отремонтированы 184 км дорог в области и около 25 км в самом Омске. По словам министра, у региона есть возможность взять на себя дополнительные обязательства благодаря заблаговременному проведению торгов и заключению контрактов. Так, уже сейчас власти законтрактовали большую часть объектов на 2022 год. Это позволяет подрядчикам закупать и завозить строительные материалы в зимний период, когда цены ниже, заранее подготавливать технику и приступать к работам сразу после прихода весны.

Проблему плохих дорог в Омской области начали активно решать в 2016 году после того, как жительница Омска в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на бездействие местных властей. В тот же год дорожный фонд региона за счет федеральной поддержки составил 7,7 млрд рублей - это в полтора раза больше, чем выделялось на эти цели в предыдущие годы.