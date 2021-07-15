Эксперты призвали британские власти ввести акцизы на соль и сахар для борьбы с ожирением

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Введение налога на соль и сахар, которые добавляют в пищевые продукты при технологической обработке, позволит побороть пристрастие жителей Великобритании к вредной еде и помочь в борьбе с изменением климата. Такой вывод содержится в опубликованной в четверг второй части доклада "Национальная продовольственная стратегия", который был подготовлен группой независимых экспертов по заказу британского правительства.

Авторы проекта предлагают властям королевства ввести акцизы в размере £3 (308 рублей) за кг сахара и £6 (617 рублей) за кг соли, приобретаемых предприятиями общественного питания, кейтеринговыми компаниями, производителями полуфабрикатов и других пищевых продуктов глубокой переработки. Закупочная цена этих товаров для бизнеса увеличится в 5 и 10 раз соответственно, что может существенно повлиять на конечную стоимость выпускаемой продукции. Так, цена хлопьев в сахарной глазури, по оценкам британских СМИ, может вырасти больше чем на четверть, а шоколадных батончиков - на 10-15%. При этом за счет новых акцизов правительство сможет получать до £3,4 млрд (350 млрд рублей) в год для финансирования бесплатных школьных обедов, обеспечения нуждающихся семей полезными продуктами и преобразования британской культуры приготовления и потребления пищи.

Критики проекта считают, что рост цен на продовольствие нанесет удар по малообеспеченному населению. Однако предприниматель и ресторатор Генри Димблби, руководивший подготовкой доклада, уверен, что налог "не поднимет цены на большинство продуктов, но позволит изменить состав продукции, заставит людей отказаться от сахара и соли". Ожидается, что производители уменьшат количество этих ингредиентов и сделают рецептуры немного более здоровыми, чтобы сократить издержки, как это произошло после введения в стране акцизов на сладкие безалкогольные напитки в 2018 году.

Мнение властей

"Должен признаться, что меня не привлекает предложение обложить трудящихся новыми налогами", - заявил в четверг, комментируя публикацию, глава правительства страны Борис Джонсон. Ранее члены его кабмина подчеркнули, что "крайне осторожно" рассмотрят поступившие предложения, на что потребуется полгода.

Ранее Джонсон неоднократно заявлял, что является противником подобных мер государственного регулирования и открыто высмеивал предложения законодательно ограничить возможность британцев "есть то, что им хочется". Однако в прошлом году он объявил о начале государственной кампании по борьбе с ожирением, которая среди прочего предусматривает ограничения на рекламу еды с высоким содержанием жира, соли и сахара, а также требования указывать калорийность блюд в меню многих ресторанов. По словам главы правительства, эта тема приобрела для него особое значение после того, как он тяжело переболел COVID-19 весной прошлого года. Джонсон и его врачи считают, что он попал в отделение интенсивной терапии из-за того, что страдал лишним весом, от которого теперь постепенно избавляется.

Как подчеркивается в докладе, вредные пищевые привычки и нездоровая диета ежегодно приводят к смерти 64 тыс. жителей страны. Великобритания занимает третье место среди наиболее богатых стран мира по количеству людей с лишним весом. Ожирением страдает 28% совершеннолетних жителей страны, и еще у 36% есть лишний вес, но еще не развилось ожирение. Сообщается, что на лечение заболеваний, связанных с избытком массы тела, в королевстве ежегодно тратится свыше £18 млрд (1,85 трлн рублей). По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в общей сложности из-за различных факторов, связанных с ожирением населения, экономика страны теряет или недополучает до £74 млрд в год (7,6 трлн рублей).

Помощь природе

В стратегии подчеркивается, что нездоровые пищевые пристрастия оказывают негативное влияние не только на здоровье людей, но и на окружающую среду.

"Наши привычки в еде разрушают окружающую среду, а это, в свою очередь, угрожает продовольственной безопасности, - говорится в документе. - Следующий удар по нашему продовольственному снабжению почти наверняка будет вызван изменением климата в виде экстремальных погодных явлений и катастрофических неурожаев".

Создатели доклада призывают уменьшать потребление мяса, при этом не прибегая к акцизам. Это позволило бы сократить связанные с разведением домашнего скота выбросы парниковых газов и других загрязняющих природу веществ, а также освободить сельскохозяйственные угодья для лесов. По оценкам экспертов, достижение поставленной правительством цели добиться нулевого показателя выбросов углекислоты к 2050 году потребует от населения сократить потребление мяса на 30%, заменив его растительными источниками белка. Для того же, чтобы существенно улучшить здоровье нации в соответствии с планами правительства, британцам нужно будет на 25% сократить потребление жира, соли и сахара, а также есть на 30% больше фруктов и овощей.