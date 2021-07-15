В центрах "Мой бизнес" проведут разъяснительную работу для борьбы с лже-благотворителями

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития будет проводить разъяснительную работу с населением в центрах "Мой бизнес" и ряде интернет-аккаунтов для борьбы с мошенничеством при сборе частных пожертвований, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"Один из важных вопросов, который ставит сообщество благотворительных организаций - это очистка отрасли от мошенников, которые совершают по сути двойное преступление. Они не только выманивают деньги у граждан, но и бросают тень на всю благотворительность, снижают доверие к благотворительным фондам, которые оказывают реальную помощь. В этой работе ключевым моментом является просветительская деятельность. Важно объяснить людям, как отличить мошенников от настоящих фондов - и при дарении в коробки для сбора средств, и при жертвовании в интернете", - сказала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, министерство совместно с фондами подготовило соответствующие памятки.

"Подключимся к их распространению в центрах "Мои документы", "Мой бизнес" и других местах массового посещения и в интернет-аккаунтах министерства и фондов", - отметила Илюшникова, уточнив, что такая работа будет запущена в центрах до конца года.