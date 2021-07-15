В Нигерии зарегистрировали "Спутник V"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Применение вакцины против коронавируса "Спутник V" одобрено в Нигерии, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным агентством по контролю продуктов питания и лекарственных препаратов Нигерии (NAFDAC). Нигерия стала 68-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V", - отмечается в сообщении.

Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.

Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ, Филиппины и др.) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.