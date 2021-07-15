Соцпредприниматели Москвы и Московской области смогут получить беспроцентные займы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Компании, ведущие бизнес в социальной сфере в Москве и Московской области, смогут получить беспроцентные займы, приняв участие в конкурсе "Социальный предприниматель". Об этом сообщает пресс-служба фонда "Наше будущее" в четверг.

"Участники конкурса "Социальный предприниматель" претендуют на финансовую поддержку в виде целевых беспроцентных займов в размере до 40 млн рублей. Заявки принимаются от предпринимателей, которые обеспечивают занятость представителям социально незащищенных слоев населения, производят товары или оказывают услуги для этих категорий граждан или в целом реализуют проекты, направленные на решение наиболее острых и актуальных общественных проблем", - рассказали в пресс-службе.

С 15 июля 2021 года фонд "Наше Будущее" расширяет территориальный охват конкурса для социальных предпринимателей. Согласно обновленному регламенту, представители сферы социального бизнеса из Москвы и Московской области теперь также смогут принять участие в отборе.

Фонд "Наше будущее" в этом году трансформировал конкурс, и теперь заявки можно подать по двум направлениям: конкурс социально-предпринимательских проектов для стартапов и малого бизнеса, в котором призеры получат беспроцентные займы на сумму от 3 до 7 млн рублей сроком до 5 лет, и конкурс социально-преобразующих проектов для более крупных компаний, где победители получат беспроцентные займы на сумму от 10 до 40 млн рублей (от 30% от общего инвестиционного бюджета проекта) на приобретение недвижимости и оборудования сроком до 10 лет.

"Главная задача конкурса - дать наиболее перспективным социальным предпринимателям шанс вывести свой проект на новый уровень. За 14 лет проведения конкурса фонд "Наше Будущее" подержал 312 проектов из 59 регионов России на общую сумму более 787 млн рублей. По опыту предыдущих лет мы делаем вывод, что участники получают от конкурса не только материальную помощь, но и возможность переосмыслить свою бизнес-идею, увидеть точки роста и потенциал для развития", - рассказала директор фонда "Наше будущее" Наталия Зверева.

Сегодня принять участие в конкурсе могут социальные предприниматели из девяти регионов России: Москва, Московская область, Астраханская область, Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Пермский край, Республика Коми и Ханты-Мансийский автономный округ. Заявки на участие принимаются через региональных представителей фонда "Наше будущее", контакты которых указаны на официальном сайте.

Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" - крупнейшая некоммерческая организация в России в области поддержки социального предпринимательства. Всего за время существования Фонда поддержано 312 проекта из 59 регионов России, одобрено беспроцентных займов на сумму 787 967 833 руб.