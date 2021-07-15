Профицит ликвидности банков РФ в июне вырос на 7%

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Профицит ликвидности банковского сектора РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, на начало июля вырос на 0,1 трлн рублей - до 1,5 трлн рублей, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

При этом в среднем за июньский период усреднения обязательных резервов структурный профицит ликвидности составил 1,4 трлн рублей по сравнению 1,6 трлн рублей в мае.

По итогам первого полугодия 2021 года структурный профицит ликвидности увеличился с 0,2 трлн до 1,5 трлн рублей. Это произошло в основном за счет увеличения объемов размещения средств Федерального казначейства в банках в феврале - мае, поясняют в ЦБ.

"Объем этих операций значительно превысил отток средств из-за сезонного превышения бюджетных доходов над расходами и размещения ОФЗ Минфином России. Динамика наличных денег в обращении в целом приблизилась к траектории, которая наблюдалась до начала пандемии, и отток средств в результате влияния данного фактора за 6 месяцев составил 0,1 трлн рублей", - добавляют в ЦБ.

По прогнозам Банка России, структурный профицит ликвидности на конец 2021 года будет находиться на уровне 0,9-1,5 трлн рублей.