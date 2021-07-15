В Самарской области на ремонт и обновление санатория направляют до 100 млн рублей в год

САМАРА, 15 июля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) увеличило финансирование санатория "Сергиевские минеральные воды" в Самарской области до 100 млн рублей. Об этом было сказано на совещании по развитию санатория под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Год из года ФМБА увеличивает финансирование учреждения. В капитальные ремонты, обновление материально-технической базы вкладываются ежегодно до 100 млн рублей. В этом году в сентябре поступит уникальное оборудование для реабилитации пациентов с последствиями нарушений мозгового кровообращения, аналогов которому в регионе пока еще нет. Дополнительно для жителей Самарской области будут выделены средства в размере 50 млн рублей для прохождения реабилитации", - рассказал начальник управления организации медицинской помощи, промышленной медицины и противодействия чрезвычайным ситуациям ФМБА России Михаил Ратманов.

За последние три года руководство санатория вывело организацию на самоокупаемость. В настоящий момент медучреждение получает порядка 50 млн рублей в год прибыли. На эти деньги проводятся ремонтные работы, приведены в порядок крыло грязе- и водолечебницы, бассейн. Рассматривается вопрос о двукратном увеличении количества сотрудников после реконструкции главного корпуса.

Также решается вопрос о присвоении санаторию статуса курорта федерального значения. В настоящее время идет подготовка необходимой документации.

Официальное открытие санатория "Сергиевские минеральные воды" состоялось в 1833 году. Здесь и по сей день санаторно-курортное лечение, долечивание и реабилитацию проходят тысячи жителей Самарской области, Приволжского федерального округа и всей страны. В период пандемии на базе санатория прошли реабилитацию сотни жителей губернии. В 2009 году санаторий был отнесен к ведению ФМБА России.