Нацбанк Белоруссии прогнозирует инфляцию по итогам года в 9%

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии рассчитывает, что в декабре годовой прирост потребительских цен составит около 9%.

"В декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен оценивается около 9%. Инфляция в годовом выражении приблизится к уровню 6% к концу 2022 года", - сообщил регулятор по итогам состоявшегося в четверг заседания правления, которое было посвящено денежно-кредитной политике.

В Нацбанке напомнили, что по итогам июня текущего года потребительские цены выросли на 9,9% в годовом выражении. "Национальный банк Белоруссии считает, что по итогам III квартала годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне текущего года. Такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ее ускорением. В дальнейшем интенсивность инфляционных процессов станет замедляться", - отмечается в сообщении.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, целевой показатель инфляции установлен на уровне 5%.