Чернышенко объявил о старте конкурса по поддержке исследовательских центров по ИИ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Конкурс по поддержке исследовательских центров по искусственному интеллекту (ИИ), в рамках которого университеты и научные организации получат гранты, стартовал в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Поддержка будет предоставляться на работы по передовым направлениям развития искусственного интеллекта. Их перечень был составлен экспертным советом, в который вошли исследователи и представители бизнеса. Гранты будут выдаваться под широкий спектр проектов в сфере ИИ - от создания системного ПО для анализа и верификации отечественных систем, основанных на применении технологий ИИ, до разработки решений для приоритетных отраслей. Мы рассчитываем, что конкретные результаты конкурса будут способствовать технологическому росту российской экономики. В 2021 году поддержку получат шесть таких центров, их общий объем составит около 900 млн рублей", - сообщил Чернышенко.

Он также отметил, что этические аспекты внедрения искусственного интеллекта - отдельная важная тема в рамках отбора. Она предполагает изучение взаимодействия человека с системами искусственного интеллекта и выработку соответствующих этических норм. По словам Чернышенко, в перечень передовых направлений вошли создание и совершенствование моделей и алгоритмов ИИ, прикладных решений для развития "сильного" ИИ и систем доверенного ИИ, а также проведение исследований, необходимых для учета этических аспектов применения ИИ.

В перспективные отрасли вошли медицина, "умный" город, сельское хозяйство, производство продуктов питания, экологический мониторинг, продвинутая роботизация и автоматизация производственных процессов, сфера обслуживания. Предусмотрено также развитие кросс-отраслевых направлений - технологий биометрии, анализа естественного языка, использования ИИ для обеспечения кибербезопасности.

Координацию конкурсного отбора будет осуществлять Аналитический центр при правительстве РФ. До 2024 года в федеральном проекте "Искусственный интеллект" на эти цели предусмотрено 5,4 млрд рублей, еще 30% от этой суммы должны обеспечить внебюджетные источники, общий объем финансирования составит около 7 млрд рублей. Рабочая группа под председательством вице-премьера Чернышенко определит получателей поддержки в начале октября 2021 года.