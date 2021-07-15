В Карелии приняли закон об "Арктическом гектаре"

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии в четверг утвердили в окончательном чтении законопроект о бесплатном выделении земли в арктических районах республики. В регион уже поступило более 130 заявок для реализации проектов, связанных с туризмом, жилищным строительством и фермерским хозяйством, сообщил председатель комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике депутат Леонид Лиминчук по итогам заседания регионального парламента.

"Мы все заинтересованы, чтобы земли в Арктической зоне Карелии использовались для привлечения экономически активных граждан. Уже подано более 130 заявок на получение "арктического гектара". Среди них больше всего желающих взять землю под индивидуальное жилищное строительство, на втором месте - под фермерское хозяйство, есть предложения по туризму. В первую очередь это будет способствовать развитию Арктических территорий и созданию новой инфраструктуры", - сказал он.

На сегодняшний день в Карелии для реализации программы, которая с 1 августа будет распространяться на территории Республики Карелия, утверждена территория общей площадью 337 тыс. га. Из них примерно 10 тыс. га приходится на земли населенных пунктов, около 100 га - земли сельхозназначения, большая часть территории - это лесной фонд, где граждане также смогут строить жилье.

Спрос на участки в республике есть не только среди местных жителей, но и среди граждан из других субъектов страны, в том числе из Дальнего Востока. Больше всего предложений поступило из Костомукши и Кемского района, отметила в ходе своего доклада в Заксобрании Карелии министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская.

На сегодняшний день в Арктическую зону РФ в Карелии включены шесть муниципалитетов: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский и Сегежский районы, а также Костомукшский городской округ. Претендовать на бесплатный гектар смогут граждане и индивидуальные предприниматели.

В конце июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий предоставлять землю в Арктической зоне РФ по механизму, схожему с действующим на Дальнем Востоке. Как и на Дальнем Востоке, землю в Арктике можно будет получить в шесть раз быстрее - за месяц вместо полугода. В первые шесть месяцев участки будут выделяться жителям арктических регионов. Затем землю сможет взять любой гражданин России, а также участники госпрограммы по переселению соотечественников. Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Это три региона полностью - Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.