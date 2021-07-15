Завод глубокой переработки амаранта построят в ОЭЗ "Центр" под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 15 июля. /ТАСС/. Компания "Русская олива" планирует вложить 2 млрд рублей в строительство в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем завода по глубокой переработке амаранта. Первая линия завода будут запущена осенью 2022 года, полностью проект реализуют к 2025 году, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области по итогам встречи в четверг главы региона Александра Гусева с делегацией компании.

"В ходе встречи губернатору Александру Гусеву представили проект по глубокой переработке зерна амаранта и получению амарантового масла, амарантовой высокобелковой муки и жмыха. Компания планирует построить завод в особой экономической зоне "Центр". Губернатор Александр Гусев поддержал представленный проект", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, мощность завода рассчитана на переработку 144 тыс. тонн зерен амаранта, строительство запланировано в четыре этапа. Как уточняется в сообщении, первая линия завода будет запущена в октябре 2022 года с объемом инвестиций в 2 млрд рублей, в последующие три года будут реализованы еще три этапа, последний из них - в 2025 году.

ОЭЗ "Центр" создана в Воронежской области в 2019 году, ее резиденты заявили инвестиции на общую сумму 7,5 млрд рублей и создание более 1,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время ее резидентами являются компании "Перфоград" с заводом по выпуску перфорированных листов за 365 млн рублей, "Балли" с производством детского игрового, спортивного и паркового оборудования с инвестициями 1,5 млрд рублей, "ИК Масловский" с заводом стеклопрепрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов за 5 млрд рублей, Aeon с производством свежезамороженного хлеба за более 4,5 млрд рублей и другие.