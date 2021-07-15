Власти одобрили 13 заявок на участки для реализации инвестпроектов в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Совет по земельным отношениям одобрил 13 заявок на участки для реализации инвестпроектов в Нижегородской области. Благодаря этому в регионе планируется создать более 400 рабочих мест, сообщает в четверг пресс-служба губернатора и областного правительства.

"Планируется создать 404 новых рабочих места в рамках реализации 13 инвестпроектов. Заявки на выделение земельных участков для них одобрил 15 июля совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области", - сказано в сообщении.

Так, например, советом одобрена заявка ООО "Русдекинг" на участок под строительство первой очереди комплекса по производству изделий из древесно-полимерного композита в Володарском районе. Объем инвестиций в проект составляет около 1,1 млрд рублей, срок строительства - полтора года. На производстве планируется создать 260 новых рабочих мест.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, компания является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Володарск". "Ключевая преференция для предпринимателей на этой территории - сокращение финансовых издержек. На данный момент в ТОСЭР действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Также одобрена заявка АО "Веспер групп" на участок под строительство складского комплекса в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Инвестор планирует направить на реализацию проекта около 2,7 млрд рублей, срок строительства - 5 лет. На предприятии планируется создать 60 рабочих мест. Комплекс предназначен для хранения непродовольственных товаров.

Для создания комфортных условий работы инвесторов в регионе функционируют Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе.

В ОЭЗ "Кулибин", ТОСЭР "Саров", "Володарск" и "Решетиха" действуют налоговые льготы, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" действует льгота по страховым взносам.

В 2021 году Нижегородская область впервые вошла в топ-10 в Национальном рейтинге инвестклимата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив, заняв 6 место. Объем инвестиций в основной капитал всех предприятий региона за январь-март 2021 года вырос на 25,3% в сопоставимых ценах и составил 51,1 млрд рублей.