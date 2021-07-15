Правительство поддержало законопроект, смягчающий доступ бизнеса к господдержке

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект, который предлагает сократить срок ограничения на получение малыми и средними предпринимателями (МСП) господдержки до одного года, если они незначительно нарушили порядок и условия оказания поддержки в прошлом. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Правительство РФ на заседании в четверг, 15 июля, поддержало законопроект, которым предлагается сократить срок ограничения на получение субъектами МСП господдержки с трех лет до одного года при совершении ими незначительных нарушений порядка и условий оказания поддержки в прошлом. Соответствующую инициативу разработало Минэкономразвития России", - говорится в сообщении.

Сейчас в соответствии с законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" предпринимателям, которые совершили любые нарушения условий и порядка получения поддержки, могут отказать в ней, если с момента нарушения прошло менее трех лет. Законопроект предлагает сократить этот срок до одного года, если субъект МСП совершил незначительные нарушения. Исключение - случаи нецелевого использования средств, а также предоставление недостоверных данных и документов. Для таких нарушений срок ограничения доступа к мерам господдержки предлагают оставить без изменений, то есть, до трех лет.

"По информации, которую мы получаем из регионов и центров "Мой бизнес", компании лишаются права пользоваться господдержкой даже в том случае, если допустили какие-то незначительные нарушения. Например, если они допустили технические ошибки или незначительно нарушили сроки", - приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой.

Изменениями также предполагается не ограничивать меры поддержки в отношении предпринимателей, которые устранят нарушения в срок, установленный органом или организацией, которые предоставили поддержку. Законопроект также устанавливает, что данные о нарушениях и установленных по ним срокам устранения вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.